COVID-19 сгубил экс-председателя Союза журналистов Петербурга Игоря Сидорова

Очередной жертвой коронавирусной инфекции стал бывший председатель Союза журналистов Петербурга Игорь Сидоров, уведомили представители СЖП в соцсетях.

"25 июня ушел из жизни журналист Игорь Сидоров. По имеющейся у нас информации он стал одной из жертв эпидемии COVID-19", - отмечается в послании.

Сидоров - выпускник Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения. В СМИ пришел в 1972 году. Трудился в таких периодических изданиях, как "Скороходовский рабочий", "Смена" и "Ленинградская правда". Кроме того, журналист являлся первым редактором газеты "Санкт-Петербургское Эхо".

С 2001 по 2004 год Сидоров руководил советом директоров АО "Известия-Петербург". В числе прочих должностей - занимал пост советника градоначальника Северной столицы.