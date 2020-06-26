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10:29

На ЛГБТ-активистку Цветкову составили новый протокол о пропаганде гомосексуализма

фото ЗакС политика На ЛГБТ-активистку Цветкову составили новый протокол о пропаганде гомосексуализма

Приморские правоохранители составили административный протокол о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений на ЛГБТ-активистку и художницу Юлию Цветкову - опять же, из-за её рисунка, опубликованного "ВКонтакте".

"Вызывают меня в ПДН - это по делам несовершеннолетних. Предыдущую мою административку двигала ФСБ, поэтому я не знаю [кто сейчас вызывает]. За один рисунок - про то, что семья там, где любовь. Там нарисована пара однополая с детьми. Она была нарисована в поддержку случая, когда на пару с усыновленными детьми заводили дело, и они убегали из страны экстренно. Детей у них хотели отобрать, поэтому была всероссийская акция в поддержку семей", - поделилась Цветкова в разговоре с "МБХ медиа".

Девушка добавила, что дело в её отношении возбудили почти полгода назад.

Теперь ей может грозить штраф до 50 тысяч рублей. В декабре 2019 года к ней уже применяли аналогичную санкцию, руководствуясь изображениями, опубликованными на её личной странице "ВКонтакте".

Кроме того, Цветковой инкриминируют тиражирование порнографических снимков из-за её рисунков, опубликованных в профеминистическом паблике "Монологи вагины". С ноября прошлого года девушка пребывала под домашним арестом, однако в середине марта его отменили. Ранее ей предъявили окончательное обвинение.

Некоторое время назад ей прислали письмо с угрозами, девушка обратилась с заявлением в полицию.

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