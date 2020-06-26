Пребывающий в СИЗО аспирант МГУ Мифтахов столкнулся с принуждением к голосованию по Конституции

Находящийся уже более года в столичном СИЗО "Бутырка" аспирант МГУ Азат Мифтахов оповестил о том, что его принуждали участвовать в голосовании по изменению Конституции, извещает студенческий журнал Doxa, ссылаясь на информацию, полученную от его матери Гульнур Хусаиновой.

Накануне, 25 июня, в Мифтахову дважды обращались работники изолятора, требовавшие от него участия в электоральном процессе и при этом намекавшие на "проблемы", с которыми он может столкнуться в случае отказа.

"Свою позицию он объяснил тем, что как анархист „голосование на выборах расценивает как иллюзию справедливости и демократии и не намерен ее поддерживать"", - поделилась Хусаинова.

Мифтахов арестован по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в акции у офиса "Единой России" в Москве в 2018 году, когда активисты разбили ночью окно и кинули внутрь дымовую шашку.

Расследование приостановили в сентябре того же года, однако в 2019 году возобновили после задержания Мифтахова. Сначала студента подозревали в незаконном изготовлении взрывчатых веществ после того, как в Балашихе нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. После этого он стал обвиняемым по другому делу, причем единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента.