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11:27

В Петербурге восстановили более 60% льготных проездных билетов

фото ЗакС политика В Петербурге восстановили более 60% льготных проездных билетов

В Петербурге с 1 июня активировано уже почти 541 тысяч льготных проездных билетов, которые ранее были заблокированы из-за ограничительных мер в связи с эпидемией коронавируса, сообщили в Смольном.

До 30 июня включительно пассажиры могут активировать восстановленный ресурс льготных проездных, который был до 28 марта, в автоматах для пополнения карточек, которые установлены в вестибюлях станций, с помощью визуализаторов ресурса проездных или обратившись в кассу. Также можно воспользоваться визуализаторами проездных билетов в 50 отделениях Сбербанка. Уже активировано, по подсчетам Смольного, 60,6% льготных проездных от общего количества.

Чтобы восстановить ресурс после 1 июля и до конца года, пассажирам придется подать заявление в любой кассе метрополитена или через интернет. Проверка информации в заявлении займет около 10 дней, а после пассажиру предложат наиболее удобный вариант восстановления.

Если льготный билет действовал только на наземном транспорте, пассажиру придется обратиться в одну из точек продаж ГКУ "Организатор пеервозок". Сделать это можно будет в любой день до 31 декабря включительно.

Действие льготных проездных в Петербурге было приостановлено с 28 марта. Тогда граждан старше 65 лет обязали соблюдать режима самоизоляции, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции.

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