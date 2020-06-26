Петербургская избирательница не смогла проголосовать по прописке - ее открепили на работе на другой участок

Пожелавшая остаться анонимной избирательница, представившаяся сотрудницей одного из дорожных госпредприятий города, не смогла проголосовать по поправкам в Конституцию по месту своей прописки в Петроградском районе, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру. На "родном" участке сотрудники УИК объяснили ей, что ее исключили из списков избирателей, так как она откреплена. У женщины оказался с собой листок, который ей выдали на работе. В нем, как избирательнице объяснила член УИК, написано, что она открепилась на участок на Васильевском острове - Малый Проспект, 66. Женщина расстроилась:

- Вот такой они сделали сюрприз. Они нас не спрашивали, - причитала избирательница.

По ее словам, всех сотрудников "как стадо" сначала "долго мурыжили", а потом заставили написать какие-то бумаги и выдали открепительное, но ничего не объяснили. Она не знала, что теперь не может голосовать на том участке, где делала это всегда.

- Я бы пришла как нормальный гражданин проголосовала по своей прописке, - заявила женщина.

Она добавила, что ей также пришло уведомление с Госуслуг, что ее заявление одобрено. Но никакого заявления она там не подавала, утверждает избирательница.