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11:58

Навигация по рекам и каналам Петербурга откроется с 28 июня

фото ЗакС политика Навигация по рекам и каналам Петербурга откроется с 28 июня

В Петербурге навигация по рекам и каналам будет открыта с 10:00 28 июня, решение принято на заседании межведомственной транспортной рабочей группы при штабе по борьбе с коронавирусом, сообщили в Смольном.

Комитет по транспорту утвердил стандарт безопасной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся водными перевозками пассажиров. В нем прописаны требования к санитарному режиму пассажирских судов и плавучих объектов, личной гигиене членов экипажей судов и работников организации, особенностям режимов доступа, организации питания, санитарной обработке помещений, обеспечению средствами защиты и .д. Отдельно в документе прописаны меры по обеспечению безопасности пассажиров.

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев заявил, что Петербург – это столица водного туризма России, и его невозможно представить без навигации по рекам и каналам. По его словам, когда будут сняты ограничения для туристической отрасли, комитет поддержит разработку водных маршрутов с включением в них новых туристических пространств: Лахта, Севкабель Порт, Новая Голландия с выходом в акваторию Невы и видом на мост ЗСД, "Газпром-арена".

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