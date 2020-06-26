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Поправки в Конституцию

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12:25

Столичная мэрия согласовала левым силам митинг против поправок в Конституцию

фото ЗакС политика Столичная мэрия согласовала левым силам митинг против поправок в Конституцию

Сергей Удальцов оповестил, что мэрия Москвы разрешила левым силам провести митинг против изменения Конституции - он пройдет в столичном парке в Сокольниках 4 июля, передает "МБХ медиа".

Заявленная численность участников мероприятия - до тысячи человек.

"КПРФ мы будем приглашать, как и другие политические силы. В принципе доступ будет открыт для всех, кто не голосовал за поправки в Конституцию. Мы долго обсуждали, нужно ли проводить митинг в Сокольниках, потому что это место с не самой лучшей репутацией в кругах оппозиции. Но в данном случае, когда три месяца вообще не было никаких акций, и граждане не могли высказать свою позицию, мы посчитали, что необходимо согласиться в этом исключительно случае", - рассказал о предстоящем мероприятии Удальцов.

По его убеждению, лучше провести митинг в Сокольниках, нежели чем не проводить его совсем.

Добавим, официально массовые мероприятия в столице ещё под запретом, однако мэр города Сергей Собянин ранее сообщал, что его могут отменить в начале июля.

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