"Не функция Кремля": Песков отказался разбираться в попытках двойного голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается разбираться с попытками неоднократного голосования по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.

"В Кремле и не собирались этого делать, это не функция Кремля", - сказал Песков в ответ на вопрос, успели ли в Кремле разобраться с фактами, якобы подтверждающими возможность неоднократного голосования по поправкам.

Накануне журналист Павел Лобков опубликовал видео, в котором показал, как ему удалось проголосовать дважды: лично взяв бюллетень и онлайн. Только после видео на ситуацию обратили внимание: глава ЦИК Элла Памфилова сочла это провокацией. Полиция Москвы начала административное расследование.

При этом Песков заявил, что ситуация с двойным голосованием Лобкова "никоим образом" не ставит под сомнение легитимность голосования, передает РИА "Новости".

Основное голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, с 25 июня началось досрочное голосование.