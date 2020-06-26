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12:52

ТИК №24 рассмотрит вопрос об обращении к правоохранителям из-за поведения зампреда с журналистом ЗАКС.Ру

фото ЗакС политика ТИК №24 рассмотрит вопрос об обращении к правоохранителям из-за поведения зампреда с журналистом ЗАКС.Ру

Территориальная избирательная комиссия №24 (Невский район, Петербург) на заседании 26 июня планирует рассмотреть вопрос об обращении в правоохранительные органы в связи со вчерашним инцидентом на избирательном участке №1545, в ходе которого запред ТИК Павел Дмитриев пытался помешать работе журналиста ЗАКС.Ру Сергея Еремеева. Об этом во время пресс-подхода в Медиацентре Союза журналистов России заявил пресс-секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский. 

По словам представителя Горизбиркома, инцидент на УИК №1545 чрезычайно обеспокоил городскую комиссию и потребовал немедленного реагирования.

- То, что мы видели на видео – абсолютно недопустимо. Санкт-Петербургская избирательная комиссия безусловно осуждает такое поведение, - заявил Марголин-Каганский. 

Он сообщил, что на 26 июня ТИК №24 назначил заседание, где будет рассматриваться вопрос об обращении в правоохранительные органы в связи со вчерашним инцидентом, чтобы провести подробный разбор ситуации и выявить были ли там какие-либо правонарушения. 

Глава петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих обратился к председателю Горизбиркома Виктору Миненко с просьбой также разобраться с "недопустимым поведением в отношении журналиста". "Мы знаем, что заместитель председателя ТИК извинился перед журналистом, но извинения это вопрос личных взаимоотношений, а с точки зрения профессиональной ситуация требует профессионального разбора", - считает Шерих.

Напомним, утром 25 июня зампред ТИК №24 Павел Дмитриев попытался запретить корреспонденту ЗАКС.Ру вести съемку на избирательном участке №1545, ссылаясь на некий "закон о съемке" и якобы присутствие военных на участке. "Ты чего не понял? Здесь запрещено, идиот. Тебе сказано. Ты не понимаешь русских слов?" - эмоционально настаивал представитель избиркома. Позже Дмитриев извинился перед журналистом, объяснив, что у него нервная работа. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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