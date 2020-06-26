Песков анонсировал обращение Путина к выпускникам школ 27 июня

Президент Владимир Путин в субботу, 27 июня, выступит с видеообращением к выпускникам школ, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков подчеркнул, что это будет традиционное обращение, "которое президент запишет". Напомним, 23 июня Песков объяснял записью то, что время на часах Путина во время обращения к россиянам в тот день отличалось от реального времени трансляции.

27 июня пройдет общероссийский "Выпускной-2020", на этот раз – онлайн из-за эпидемии коронавируса. Выпускников в ходе мероприятия поздравят, в том числе, министр просвещения Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.