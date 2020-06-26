Кремль подтвердил возможность обращения Путина к россиянам перед голосованием по Конституции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин может выступить с новым обращением к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию, передает "Коммерсантъ".

"Вы знаете, что перед важными голосованиями, действительно, президент обращается к россиянам, поэтому мы не исключаем, что также перед днем голосования будет обращение. Это мы можем подтвердить", - сказал Песков.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Путин может выступить с обращением 29 июня. Также источники "Интерфакса" называли среди возможных дат 30 июня. Ожидается, что в обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, а также призвать россиян к участию в процедуре.

Песков, отвечая на вопросы журналистов, дал понять, что обращение назначено не на 29 июня. По словам представителя Кремля, режим "дня тишины" накануне голосования действовать не будет, поскольку "здесь другая специфика и неконкурентное голосование".

Основное голосование по Конституции назначено на 1 июля, с 25 июня началось досрочное голосование.