В первый день голосования по Конституции в Ленобласти на участки пришли более 99 тысяч человек

Накануне, 25 июня, в первый день голосования по внесению корректив в Конституцию в Ленинградской области в процессе приняли участие 99 416 местных жителей, уведомляет пресс-служба правительства региона.

Таким образом, отчитались в Леноблизбиркоме, явка составила 7%.

Плебисцит завершится 1 июля. Все областные участки работают с 8:00 до 20:00, соблюдаются эпидемиологические меры, предписанные Роспотребнадзором.

ЗАКС.Ру ранее рассказывал, как прошел первый день плебисцита на участке, организованном во дворе в Пушкине, а также в школе, где когда-то учился нынешний глава "Газпрома" Алексей Миллер. Там же наш корреспондент столкнулся с грубостью зампредседателя ТИК, который изначально запретил ему заниматься своей профессиональной деятельностью.