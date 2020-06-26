В ЦИК заявили о DDoS-атаке на сайт

Центризбирком в своем Telegram-канале сообщил, что на сайт комиссии зафиксирована DDoS-атака.

"Фиксируем: на сайт ЦИК России идет DDoS-атака", - сказали в ЦИК.

По словам зампреда ЦИК Николая Булаева, сайт получает 240 тысяч запросов в секунду, передает "Интерфакс". При этом, сообщил Булаев, служба поддержки сацта проблем не испытывает.

"Если она идет вообще, но пришло сообщение, что ребята, берегитесь, 240 тысяч запросов в секунду обрушат вас. У нас все нормально", - сказал Булаев.

На момент публикации сайт ЦИК доступен и работает в обычном режиме.

С 25 июня в России началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию. Основное голосование назначено на 1 июля.