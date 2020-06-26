Горизбирком организовал избирательные участки в "Ленэкспо", пансионате "Заря" и больнице №40

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 26 июня приняла решение о добавлении трех дополнительных избирательных участков в местах временного пребывания для голосования по поправкам в Конституцию. Все они предназначены для лиц, изолированных из-за коронавирусной инфекции.

Проголосовать в условиях карантина и наблюдения врачей смогут пациенты "Ленэкспо", больницы №40 в Курортном районе и обитатели пансионата "Заря".

В 40-й больнице уже есть избирательный участок, отметили в Горизбиркоме, но в случае если в медучреждении имеются "красная" и "зеленая" зоны, то необходимо создание двух участков.

Из федерального бюджета на это дополнительно выделят 97 тысяч рублей.