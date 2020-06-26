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Поправки в Конституцию

Муниципал

14:38

Пушкинские единороссы отказались обсуждать вопрос о несогласии с процедурой изменения Конституции

фото ЗакС политика Пушкинские единороссы отказались обсуждать вопрос о несогласии с процедурой изменения Конституции

Депутат-самовыдвиженец местного совета города Пушкин Константин Косов подготовил проект решения о публичном несогласии с процедурой принятия поправок в Основной закон и хотел обсудить его с коллегами на заседании 25 июня. Однако большинство членов совета проголосовало против включения вопроса в повестку.

- "Единая Россия" своим большинством блокировала включение вопроса в повестку. За включение были я, четверо депутатов от КПРФ и один от "Яблока", - рассказал ЗАКС.Ру Косов.

По словам Косова, свой проект он представил еще на заседании 22 июня и ожидал, что его включат в повестку на 25 июня. Однако этого не произошло. Единороссы, контролирующие муниципалитет, пояснили, что документ потерял актуальность, а обсуждаемый законопроект находится вне компетенции органа местного самоуправления, сообщил депутат-самовыдвиженец.

"Голосование предлагается провести в разгар пандемии новой корона-вирусной инфекции, к борьбе с которой ни система здравоохранения, ни система власти в целом, оказались не готовы", - говорится в проекте.

Кроме того, там указывается, что закон 1998 года "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ" прямо запрещает вносить в Конституцию различные и разнонаправленные изменения через механизм одной поправки. Автор документа уверен, что "нелегетимность таких поправок рано или поздно приведет к острому гражданскому конфликту".

В случае утверждения решения, его текст был бы напечатан в муниципальной газете и на сайте города Пушкин.

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