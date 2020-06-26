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Поправки в Конституцию

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14:35

Главный санитарный врач Петербурга снова отправила членов УИК тестироваться на COVID-19

фото ЗакС политика Главный санитарный врач Петербурга снова отправила членов УИК тестироваться на COVID-19

На заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии 26 июня было решено продлить тестирование членов участковых избиркомов на наличие коронавирусной инфекции. 

Как сообщил член ГИК Олег Зацепа, период действия предыдущего аналогичного решения истек, тем не менее в тестировании нуждается еще ряд членов участковых и территориальных избирательных комиссий.  Точное число не прошедших тест на коронавирус сотрудников Зацепа не озвучил. По его словам, списки членов УИК и ТИК были направлены в Горизбирком главным санитарным врачом Петербурга Наталией Башкетовой. Проверку здоровья сотрудников избиркомов проведут с 26 по 28 июня. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал, как возле администрации Центрального района Петербурга 19 июня выстроилась очередь из сотрудников УИК, желающих пройти тест на коронавирус. Уже 20 июня в Горизбиркоме заявили о намерении продлить период тестирования. 

В России с 25 июня началось голосование по поправкам в Конституцию. Завершающим днем голосования станет 1 июля. 

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