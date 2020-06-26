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14:49

"Он живёт с нами": Беглов призвал горожан быть внимательнее на фоне смягчения "антивирусных" мер

фото ЗакС политика "Он живёт с нами": Беглов призвал горожан быть внимательнее на фоне смягчения "антивирусных" мер

Петербургский градоначальник Александр Беглов напомнил горожанам, что несмотря на принимаемые правительством меры по смягчению "антикоронавирусного" режима, им по-прежнему необходимо быть предельно бдительными, ведь болезнь всё ещё "гуляет" по улицам.

"Постепенно город возвращается к привычной жизни. Но нужно помнить, что вирус никуда не делся — он живёт с нами и остаётся опасным. Прошу соблюдать все меры предосторожности, предписанные санитарными врачами", - говорится в обращении Беглова на его странице "ВКонтакте".

К посту губернатор прикрепил инфографику по отмене установленных ограничений и оповестил о предстоящих. К примеру, со вчерашнего дня в городе не Неве возобновили работу поликлиники и стоматологии.

В грядущее воскресенье для жителей станут доступны парки, сады и спортплощадки. С 29 июня откроются зоопарки, летние кафе.

"Все открывающиеся объекты должны строго соблюдать требования безопасности - регулярно дезинфицировать поверхности, проветривать помещения, обеспечить возможность обработки рук антисептиками", - напутствовал Беглов.

Отметим, на сегодняшний день официально известно о более 23 тысячах заболевших COVID-19 петербуржцах.


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