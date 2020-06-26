К Павлу Лобкову пришли полицейские после двойного голосования по Конституции

Полицейские пришли к журналисту телеканала "Дождь" Павлу Лобкову после его проверки возможности двойного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Апология протеста". К Лобкову выехал адвокат Леонид Соловьев.

Ранее к эксперту "Голоса" Василию Вайсенбергу, который также провел эксперимент с электронным и очным голосованием, пришел участковый. Перед этим в полиции заявили о возбуждении дела по ст. 5.22 КоАП (незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня) и организации проверки по трем статьям УК РФ: 142.2 (незаконные выдача и получение бюллетеня для голосования), 207.1 (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу безопасности граждан) и 213 (хулиганство). Вайсенберг с адвокатом Вероникой Поляковой сейчас направляются к участковому.

Накануне Лобков опубликовал видео, в котором показал, как ему удалось проголосовать дважды: лично взяв бюллетень и онлайн. Глава ЦИК Элла Памфилова сочла это провокацией.