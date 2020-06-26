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15:58

Улицам в Петергофе присвоили имена погибших в Баренцевом море петербургских моряков

фото ЗакС политика Улицам в Петергофе присвоили имена погибших в Баренцевом море петербургских моряков

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении нескольким улицам в Петергофе имен членов экипажа глубоководного аппарата АС-31, погибших в Баренцевом море в 2019 году, сообщили в Смольном.

Ранее безымянные проезды получили названия: улица Андрея Воскресенского, улица Дениса Долонского, улица Дениса Опарина, улица Дмитрия Соловьева, улица Константина Сомова и улица Николая Филина. Эти улицы расположены рядом.

Тем же постановлением утверждены названия проездов и иных объектов в некоторых других районах Петербурга. Проезд в Осиновой Роще получил название Внешний переулок. Сквер на проспекте Стачек у дома 114а будет называться Ленинградским. Мост через реку Оккервиль по Гранитной улице стал Гранитным. Путепровод через Пискаревский проспект в створе проспекта Непокоренных и Шафировского проспекта называется теперь Ново-Шафировским. Тоннель под Морским каналом в створе Двинской улицы носит название Канонерский.

Моряки, имена которых присвоены улицам в Петергофе, погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате 1 июля 2019 года в Североморске. Всего тогда погибли 14 человек, из них семеро – капитаны первого ранга. Команда была закреплена за воинской частью в Петербурге.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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