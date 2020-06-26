9% избирателей Петербурга проголосовали в первый день плебисцита по поправкам

Явка в первый день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Петербурге составила 9%, следует из отчета ЦИК о ходе плебисцита.

Свое волеизъявление 25 июня сделали 349 509 человек. Всего в городе на начало 2020 года было зарегистрировано 3 846 221 избиратель.

В целом в России за первый день проголосовало 10 млн человек. Из них 589,4 тысяч с помощью системы дистанционного электронного голосования, доступной только в Москве и Нижегородской области.

Самая высокая явка зафиксирована в Московской области - 450 тысяч человек и столице - 423 226 человек (без учета ДЭГ), самая низкая - в Ненецком автономном округе - 1 729 избирателей.

Общероссийское голосование по изменению Конституции, в том числе "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, продлится до 1 июля включительно.