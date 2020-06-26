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16:45

Серебренников, Малобродский и Итин получили условные сроки в рамках дела "Седьмой студии"

фото ЗакС политика Серебренников, Малобродский и Итин получили условные сроки в рамках дела "Седьмой студии"

Судья закончила читать фабулу обвинения и объявила наказания, которые считает целесообразными для фигурантов дела "Седьмой студии", которым инкриминируется хищение бюджетных денег. Трансляцию заседания вела "Медуза".

Режиссер Кирилл Серебренников, продюсер Алексей Малобродский и экс-директор студии Юрий Итин получили условные сроки и штрафы, бывшая чиновница Министерства культуры Софья Апфельбаум, обвиняемая в халатности, отделалась лишь штрафом.

Серебренников получил три года условно и штраф 800 тысяч рублей, Малобродский - 2 года условно и штраф 300 тысяч рублей, Итин - 3 года условно и 200 тысяч рублей штрафа, Апфельбаум назначен штраф 100 тысяч рублей, однако она освобождается от его уплаты.

До выполнения решения суда по взысканию 129 млн рублей по иску Минкультуры, указывает судья, арест имущества Малобродского, Итина и Серебренникова не отменять.

Режиссеру по-прежнему можно занимать должности в государственных учреждениях культуры, а Малобродскому и Итину - нельзя.

Фигурантам разбирательства, длившегося почти пять лет, инкриминировали хищение обозначенной суммы для реализации театрального проекта "Платформа".

Показания на всех дала экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, заключившая сделку со Следствием.

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16:45 Серебренников, Малобродский и Итин получили условные сроки в рамках дела "Седьмой студии"

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