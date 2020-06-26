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17:16

В Мурманске появится мемориал в память о жертвах крушения SSJ-100 в "Шереметьево"

фото ЗакС политика В Мурманске появится мемориал в память о жертвах крушения SSJ-100 в "Шереметьево"

На территории Мурманска появится мемориал в память о жертвах крушения Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту "Шереметьево", уведомляет пресс-служба администрации города.

Решение было принято во время встречи региональных чиновников с родственниками погибших.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь родственникам увековечить память о близких. В первую очередь мы совместно определим, как будет выглядеть памятный объект погибшим в авиакатастрофе", - отметил глава мурманской администрации Евгений Никора.

Город полностью покроет затраты на создание монумента. На предстоящей встрече будет обсужден его макет, а также место установки.

Напомним, в мае 2019 года самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую посадку в аэропорту "Шереметьево". При посадке лайнер охватило пламя. Внутри находились 78 человек, 41 из которых погиб. Виновным в трагедии признали пилота, нарушившего правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц. Однако техническое состояние судна также вызывало нарекания. Вскоре после ЧП многие авиакомпании отказались от использования для перелетов SSJ-100 из-за сомнительного состояния некоторых деталей.

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