Суд отклонил иск Грудинина и его семьи к "ВКонтакте"

Смольнинский суд Петербурга отклонил иск бывшего кандидата в президенты России, главы совхоза имени Ленина Павла Грудинина и его семьи к соцсети "ВКонтакте", сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Кроме Грудинина, истцами в процессе выступали его дочери Александра и Дарья, а также юрист Ксения Кутюхина. Они просили признать, что "ВКонтакте" нарушила их право на охрану частной жизни, требовали удалить некоторую информацию и выплатить по рублю каждому из истцов в качестве компенсации.

Истцы подали иск в середине марта.