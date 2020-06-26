Петербургского бизнесмена Михальченко перевели под домашний арест

Второй западный окружной военный суд перевел бизнесмена, сооснователя холдинговой компании "Форум" Дмитрия Михальченко под домашний арест, передает "Фонтанка.ру".

Михальченко находился под арестом с 2016 года. Сначала – по делу о контрабанде алкоголя, затем его обвинили в создании преступного сообщества для систематических хищений бюджетных денег. Дело касалось исполнения заказов ФСО, в том числе – в президентской резиденции в Ново-Огарево.

Кроме Михальченко, по делу проходит экс-глава компании "Атэкс" Андрей Каминов: его также перевели под домашний арест. Еще один фигурант – Александр Родионов – уже приговорен к трем годам колонии. Заседание по делу Михальченко назначено на 29 июня, пока оно откладывалось из-за того, что и Михальченко, и Каминов заразились коронавирусом.