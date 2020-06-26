На севере Петербурга заметили вброс бюллетеней в переносную урну

В Калининском районе очевидец заметил вброс бюллетеней в переносную урну для голосования по поправкам в Конституцию, передает "Фонтанка.ру".

Автор видео утверждает, что на первой секунде "видно еще, как впихивают пачками". "Потом заметили, что снимают их, и убежали", - прокомментировал он.

По словам автора, видео снято примерно в 14:00 у дома № 99/2 на Светлановском проспекте. На картонной коробке с "окошком", которая служит переносной урной, стоит номер УИКа № 505. Этот УИК расположен в школе № 79, которая находится в соседнем дворе на улице Брянцева.

В Петербурге идет второй день досрочного голосования по поправкам в Конституцию, основное голосование назначено на 1 июля. Участковые комиссии организуют на детских площадках, в автобусах, дворах, замечены "участки" в кустах и багажниках автомобилей. ЗАКС.Ру рассказывал, как накануне прошел первый день такого голосования, в который проголосовало 9% от общего числа избирателей Петербурга.