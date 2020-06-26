Псковская область открывается для внутреннего туризма

Начиная с сегодняшнего дня, 26 июня, в Псковской области отменяется ряд установленных ранее ограничений, прийти к котором власти региона вынудила ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель обозначенного субъекта РФ Михаил Ведерников разрешил группам до 10 туристов посещать экскурсии на открытом воздухе, а в закрытые музеи пускать по 5 человек.

"Регион оперативно ограничил туристический поток, что оказалось достаточно эффективной мерой по сдерживанию распространения COVID-19. Накануне международный аэропорт имени княгини Ольги принял два новых рейса - из Калининграда и Анапы. Это стимулирует открыть регион для внутреннего туризма", - поделились в администрации Псковской области.

Кроме того, возобновят свою работу фитнес-клубы (важно, чтобы зал был загружен лишь на 50% от общей вместимости), гражданам можно будет заниматься спортом или репетировать на открытом воздухе.

Помимо прочего, Ведерников находит резонным ослабить режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и позволить им прогулки.