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18:55

Неизвестные под видом членов ОНК устроили допрос экс-фигуранту "московского дела" Раджабову

фото ЗакС политика Неизвестные под видом членов ОНК устроили допрос экс-фигуранту "московского дела" Раджабову

К бывшему фигуранту "московского дела" Самариддину Раджабову в спецприемник приходили мужчины, которые представились как сотрудники ОНК, и спрашивали о его протестной деятельности, передает "МБХ медиа" со ссылкой на члена ОНК Москвы Марину Литвинович.

По ее словам, мужчины приходили к Раджабову накануне, 25 июня. Они спрашивали его об условиях содержания, а потом спросили, не собирается ли он стать "лидером протеста" и организовать какой-нибудь митинг в ближайшее время. Также, рассказала Литвинович, мужчины спрашивали активиста, кто финансирует его деятельность, помогают ли ему "Ходорковский, Навальный и все остальные".

"Мы выяснили, что в книге ОНК, естественно, за вчерашний день никаких записей нет. И руководство спецприемника подтвердило, что вчера члены ОНК не приходили. По нашему предположению, это были сотрудники Центра „Э", или какие-то оперативники, или сотрудники ФСБ, или других спецслужб", - рассказала Литвинович.

Представитель ОНК добавила, что комиссия обеспокоена этой ситуацией и намерена направить официальный запрос, "чтоб никогда такого больше не повторялось".

О ситуации Раджабов также написал в Twitter, дав понять, что с этими мужчинами общаться он отказался.

Раджабов отбывает арест в 18 суток после шествия в поддержку спецкорреспондента "Новой газеты" Ильи Азара, который отбывал арест за одиночный пикет. В Twitter Раджабов рассказал, что сидит вместе с издателем "Медиазоны" Петром Верзиловым, которого арестовали на 15 суток формально за нецензурную брань в общественном месте после того, как правоохранители выломали дверь в его квартиру.

В феврале Раджабова оштрафовали на 100 тысяч рублей по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), признав виновным в том, что он бросил в сторону росгвардейца на митинге летом в Москве бутылку, но освободили от наказания, засчитав срок ареста. Сам потерпевший полицейский Максидов отказался считать себя таковым, поскольку бутылка ни в кого не попала, и уволился из МВД.

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