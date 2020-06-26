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19:26

Перепланировка фасада исторического дома на Фонтанке стала поводом для уголовного дела

фото ЗакС политика Перепланировка фасада исторического дома на Фонтанке стала поводом для уголовного дела

Управление Следственного комитета по Петербургу возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение памятника культуры) из-за перепланировки фасада исторического дома на набережной реки Фонтанки, сообщается на сайте СК.

По версии следствия, неустановленное лицо умышленно разобрало подоконную часть объекта культурного наследия "Придворно-прачечный дом с придворно-прачечным заведением" и "Новый придворно-служительский дом", чтобы устроить вход в одну из квартир. Сейчас следователи, в том числе, устанавливают причастного к совершению преступления.

"Фонтанка.ру" упоминает как владельца этой квартиры главу архитектурного бюро "Герасимов и партнеры" Евгения Герасимова. В разговоре с изданием он заявил, что новая металлическая дверь в историческом здании появилась после согласований с КГИОП, и что ее в ближайшее время заменять деревянной, чтобы она не выбивалась из общего стиля здания. В КГИОП подтвердили, что проект получил положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы, которую выполняло ООО "ГК Строй-Эксперт".

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконной перепланировки фасада дома. Жильцы жаловались на то, что владелец одной из квартир решил прорубить четыре входных двери в той части фасада, которая выходит на Летний сад.

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