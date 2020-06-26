"Получил условно, и хорошо": Глава СПЧ прокомментировал приговор фигурантам дела "Седьмой студии"

Глава Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев в разговоре с РИА "Новости" положительно высказался о приговоре режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии", сказав, что это "лучше, чем в тюрьме".

"На свободе всегда лучше, чем в тюрьме. Никому не пожелаю быть в тюрьме. Вот Серебренников получил условно, и хорошо", - сказал Фадеев.

Глава комиссии СПЧ по культурным правам режиссер Александр Сокуров заявил, что считает приговор "идеальным вариантом" при нынешней "политической ситуации".

"Вспомните, чего ожидали многие - никаких проблем. Я думаю, сейчас он [Серебренников] вздохнет спокойно, что все так разрешилось", - заметил Сокуров.

Мещанский суд Москвы приговорил Серебренникова, продюсера Алексея Малобродского и экс-директора "Седьмой студии" Юрия Итина к условным срокам и штрафу, признав виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа". Показания на фигурантов дела дала экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, которая заключила сделку со следствием.