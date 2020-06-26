"Наблюдатели Петербурга": Сейф-пакеты для бюллетеней потерялись по пути из ГИКа в УИКи

Член ТИК №14 Выборгского района Дмитрий Остряков сообщил, что участковые комиссии не получили сейф-пакеты, которые передал Горизбирком, сообщают "Наблюдатели Петербурга".

Остряков получил информацию о передаче сейф-пакетов от члена ГИКа Екатерины Фесик. Он пытается найти акты передачи в своей ТИК и выяснить, где находятся эти сейф-пакеты. По данным "Наблюдателей", они переданы во все ТИКи города по актам, но в большинстве участковых комиссий их не видели.

Сейф-пакеты предназначены для того, чтобы в период "досрочного" голосования ежедневно перекладывать бюллетени из переносных и стационарных ящиков, надежно запечатывать их, составлять акты об этом и в дальнейшем хранить в сейфе. Сейф-пакеты имеют индивидуальные номера и значительно надежнее защищены от вскрытия, чем картонные коробки. "Наблюдатели" опасаются, что такая "потеря" может облегчить подмену бюллетеней "досрочного" голосования.

В Петербурге идет второй день досрочного голосования по поправкам в Конституцию, основное голосование назначено на 1 июля. Участковые комиссии организуют на детских площадках, в автобусах, дворах, замечены "участки" в кустах и багажниках автомобилей. ЗАКС.Ру рассказывал, как накануне прошел первый день такого голосования, в который проголосовало 9% от общего числа избирателей Петербурга.