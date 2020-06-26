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26 июня, 21:50

Ольга Романова объявила о закрытии фонда "Русь сидящая" из-за суда с Идрисовым

фото ЗакС политика Ольга Романова объявила о закрытии фонда "Русь сидящая" из-за суда с Идрисовым

Основательница благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 26 июня на своей странице в Facebook объявила о закрытии организации. Причиной она назвала решение Невского районного суда Петербурга, согласно которому фонд должен выплатить правозащитнику Динару Идрисову в общей сложности около 1,3 млн рублей . 

"Таких денег у нас нет, теперь все наши счета арестованы и мы закрываемся. Что это означает? Это означает, что пока мы будем работать без юридического лица и без счетов. А потом что-нибудь придумаем. <...> Мы будем работать, как работали, для обращающихся в "Русь Сидящую" ничего не изменится", - написала Романова. 

Судебный спор начался год назад после увольнения Идрисова с должности руководителя проекта "Юридическая клиника" в Петербурге. В "Руси сидящей" правозащитника обвиняют в том, что он якобы оказывал услуги за вознаграждение, что противоречит принципам организации, и в систематических прогулах. Романова на своей странице также призвала всех отписаться от пожертвований фонду, так как она не знает, куда они теперь пойдут, и она уже это не контролирует. 

Идрисов в свою очередь утверждает, что прогул, ставший причиной увольнения, был сфабрикован, а само его отстранение от работы незаконным.  

Согласно аудиозаписи судебного заседания, опубликованной на странице Идрисова, суд признал его увольнение из фонда незаконным, постановил восстановить его в должности руководителя юридической клиники в Петербурге (подразделение "Руси сидящей"), взыскать с фонда в качестве выплаты среднего заработка за время вынужденного прогула 1,28 млн рублей, моральную компенсацию в размере 15 тысяч рублей и госпошлину.

Сам Идрисов в этой же записи заявил, что надеялся на моральную компенсацию в размере 8,7 млн рублей. В качестве причины он назвал информационную кампанию, якобы развернутую против него оппонентами, и трудное финансовое положение, в котором оказалась его семья, переболевшая коронавирусом.

Идрисов также заявил, что "на стадии реплик" он предлагал фонду "Русь сидящая" заключить мировое соглашение, принести ему извинения, и выплатить компенсацию в 1 рубль. "Отказались обсуждать", - написал по этому поводу истец. Свое аудиообращение к подписчикам Идрисов закончил словами "Все не то, чем вам кажется, ребята, всегда". 

Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям "Русь сидящая" был создан в 2008 году. В мае 2018 года Минюст внес организацию в реестр НКО-иноагентов. "Юридическая клиника" в Петербурге была открыта фондом "Русь сидящая" в апреле 2018 года. Целями проекта его создатели заявляли помощь заключенным и их семьям в борьбе за их права и помощь в адаптации людей, освободившихся из мест лишения свободы. 

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