Горизбирком получил 32 обращения по голосованию по Конституции за день

Санкт-Петербургская избирательная комиссия за второй день досрочного голосования по поправкам в Конституцию 26 июня получила 32 обращения, сообщил на брифинге пресс-секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский. Он рассказал, что пять сообщений касаются критики работы избирательных комиссий со средствами индивидуальной защиты и санитайзерами.

- Все эти комиссии полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Ну а как они их применяют… Недостаточно, может быть, тщательно… В этой части с ними проведена дополнительная работа, дополнительный инструктаж, - сообщил Марголин-Каганский.

По его словам, еще три обращения Горизбирком получил из-за того, что кого-то из избирателей не было в списках. Это "штатная ситуация", заявил пресс-секретарь ГИК. Он уточнил, что списки регулярно обновляются, но все равно кто-то иногда не может себя в них найти.

Еще два сообщения поступили от Уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова, заявил Марголин-Каганский. Омбудсмен обратил внимание на обзвон избирателей членами УИК, которые интересуются наиболее предпочтительной формой голосования - этот вопрос уже прорабатывался, сказал пресс-секретарь ГИК. По его словам, в такой практике "нет ничего плохого". Он пояснил, что это обычное информирование граждан о разных формах голосования. Речь не идет об агитации или принуждении избирателей, сказал представитель Горизбиркома.

Он добавил, что один человек критиковал брошюры о поправках в Конституцию - якобы там чего-то не хватает или не полностью раскрыто. Это не соответствует действительности, заявил Марголин-Каганский.

Также, по его словам, в обращениях люди просили дополнительную информацию о плебисците, требовали дистанционное голосование, высказывали гражданскую позицию, критиковали работу по информированию. Последнее, рассказал пресс-секретарь Горизбиркома, уже исправлено. Еще часть заявлений не касались работы избиркомов, а часть - "требуют определенного разбора", рассказал Марголин-Каганский. Однако, уже сейчас можно сказать, что это не повлияло на результат волеизъявления избирателей, добавил представитель Горизбиркома.

Помимо этого, он сообщил о реагировании ГИК на публикации в интернете. Например, случай с главным редактором "Нового проспекта" Анной Невской, которой на участке предложили проголосовать за ее родителей, станет предметом разбирательства в вышестоящей комиссии.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. С 25 по 30 июня проходит досрочное голосование.

София Саттарова

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