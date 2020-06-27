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10:20

Макаров и Беглов поздравили петербуржцев с Днем молодежи России

фото ЗакС политика Макаров и Беглов поздравили петербуржцев с Днем молодежи России

Губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Днем молодежи России, который отмечается 27 июня.

Беглов заявил, что "каждый пятый житель Петербурга принадлежит к молодому поколению", и что это поколение отличает "уважение к исторической памяти, ответственность перед обществом, стремление помогать другим". По его словам, город "гордится своей молодежью и предоставляет ей много возможностей для самореализации, помогает найти призвание и раскрыть свой потенциал". Беглов назвал неоценимой помощь молодых волонтеров медикам и горожанам во время эпидемии коронавируса.

В поздравлении Беглов упомянул голосование по поправкам в Конституцию: сейчас идет третий день досрочного голосования, основное назначено на 1 июля. Беглов заявил о своей уверенности, что молодые петербуржцы "скажут свое веское слово" о поправок, которые касаются "защиты ценностей", ресурсов России, истории и русского языка. О поправке, которая обнуляет сроки президента Владимира Путина и позволяет ему еще дважды баллотироваться на пост главы государства, не упоминается.

Макаров, в свою очередь, заявил, что День молодежи – это "символ будущего, энергии, надежд и целеустремленности юности", и что молодым поколениям "предстоит писать историю сильной, великой России в ближайшие десятилетия". Он также напомнил, что некоторые молодые горожане стали волонтерами во время эпидемии коронавируса. Макаров упомянул о том, что молодые люди, воспитанные "в духе патриотизма, верности традиционным ценностям и духовному наследию российского народа", активно участвуют в жизни России.

Беглов пожелал молодежи успехов в достижения целей, новых свершений и побед. Макаров – здоровья, счастья, мира и успехов в труде.


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