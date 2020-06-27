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Поправки в Конституцию

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11:45

Памфилова проголосовала по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика Памфилова проголосовала по поправкам в Конституцию

Глава Центризбиркома Элла Памфилова приняла участие в голосовании по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.

Памфилова проголосовала на своем избирательном участке в Павловской Слободе (городской округ Истра). При регистрации она напомнила членам избиркома, что избиратели должны предъявлять паспорт с соблюдением дистанции и снимать при этом маску. В разговоре с журналистами Памфилова отметила, что "знает наизусть" меры санитарной безопасности, введенные на участках.

"Конечно, я очень заинтересована в том, чтобы все было организовано так, как следует. Чтобы и мои коллеги по комиссиям тоже были защищены, и чтобы у наблюдателей все было так, как надо. Чтобы люди приходили и их встречали так, как надо встречать граждан, которые имеют свою гражданскую позицию, не считают, что они тратят на это время", - сказала Памфилова.

Приводить данные по явке Памфилова не стала, сказав, что главное, "чтобы это был естественный процесс" и избиратели шли "в соответствии со своей волей". При этом, сказала Памфилова, ЦИК многое сделал, ", чтобы людей проинформировать, чтобы у них были желание и мотивация прийти и выразить свою волю".

По словам Памфиловой, на голосовании работает больше наблюдателей, чем в ходе президентских кампаний, так как предложено много форм волеизъявления. Она заявила, что "могут быть какие-то сбои", потому что "страна огромная, люди разные", но это "не повод цепляться за все, за мелочи". По ее словам, за минувшие сутки в ЦИК не поступило ни одной жалобы из 900 обращений.

Основное голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, с 25 июня началось досрочное голосование. В Петербурге голосование организовывают во дворах, на скамейках, в кустах и даже с помощью продуктовой тележки из магазина. О том, как прошел второй день голосования в Петербурге и о том, как некоторым избирателям предлагают проголосовать вместо родственников – в материале ЗАКС.Ру.

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