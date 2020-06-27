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Поправки в Конституцию

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13:42

За два дня в Петербурге проголосовали 762 тысячи человек

фото ЗакС политика За два дня в Петербурге проголосовали 762 тысячи человек

В Петербурге 762 080 жителей города за 25 и 26 июня приняли участие во всероссийском голосовании по одобрению изменения Конституции, сообщил ЦИК на своём официальном сайте.

Это примерно 19% от общего числа избирателей региона. Всего в России за два дня проголосовали 21,1 млн человек.

Напомним, в первый день недели голосования, 25 июня, явка составила 9% (349 509 человек).

Общероссийское голосование по изменению Конституции, в том числе "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, продлится до 1 июля включительно. 

Сергей Еремеев

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