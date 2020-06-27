Охранника на участке в Выборгском районе не устроили шорты члена УИК № 342

Члену УИК № 342 Борису Романову пришлось задержаться на входе на избирательный участок из-за того, что он пришел в шортах, сообщили "Наблюдатели Петербурга".

Входу члена комиссии на участок воспрепятствовал охранник, которого не устроило, что Романов пришел в оранжевых шортах. Не удалось с первого раза договориться с охранником и председателю УИК № 342 Людмиле Никандровой. Тогда Романов обратился к замглавы администрации Выборгского района Вячеславу Балину, и тот сослался на постановление, запрещающее проходить в здание администрации в шортах.

"Очень бы хотелось ознакомиться с этим документом. Он где-то опубликован? Он распространяется только на мужчин? А женщины? А дети? Регламентирована ли длина юбки? Может ли дама прийти в брюках? А вот интересно, избирателей они тоже не будут пускать из-за неуставной формы одежды?" - задались "наблюдатели" вопросом.

Романов направил жалобу в ТИК № 22. Зампредседателя УИКа Андрей Еверзов в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что Романова в итоге все-таки впустили.

"Член комиссии работает в шортах", - сказал он.

Общероссийское голосование по изменению Конституции, в том числе "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, продлится до 1 июля включительно. По данным ЦИК, за два дня проголосовали почти 20% избирателей Петербурга.