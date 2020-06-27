На съемочную группу Ксении Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что на ее съемочную группу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.

По словам Собчак, напавшие толкнули ее так, что она упала, и держали, пока избивали документалиста Сергея Ерженкова. Она рассказала, что камеру отобрали "здоровенные бугаи", съемки избиения у съемочной группы забрали, также Собчак сообщила о разбитой камере. На место происшествия вызвали полицию.

Ранее Среднеуральский женский монастырь оказался в центре конфликта после того, как отец Сергий, духовник обители, отстранил от управления законную игуменью, а к охране монастыря привлекли казаков. Патриарх Кирилл ранее запретил Сергия в служении из-за его высказываний с проклятьями из-за закрытия храмов во время эпидемии коронавируса и призывов к неподчинению церковному руководству.