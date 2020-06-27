В Калининградской области отменили карантин для приезжающих из других регионов

Власти Калининградской области отменили режим обсервации для граждан, приезжающих из других регионов, сообщает пресс-служба региона.

Ранее все приезжающие из других субъектов России в Калининградскую область были обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. При этом для тех, кто приехал в область из-за рубежа, изоляция на 14 дней все еще обязательна. На пункте пропуска Чернышевское, на всех станциях и вокзалах области пассажирам будут измерять температуру.

Ранее власти области отменили самоизоляцию всем прибывающим в аэропорт Храброво в Калининграде из других регионов России, тем, кто зарегистрирован в Калининградской области, имеет жилье или подтверждение об оплате проживания в гостинице не менее чем на два дня. Жителям старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции до 10 июля, все граждане обязаны носить маски в общественных местах.

На 27 июня в Калининградской области известно о 2411 случаях заражения коронавирусом.