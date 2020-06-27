18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:46

В Калининградской области отменили карантин для приезжающих из других регионов

фото ЗакС политика В Калининградской области отменили карантин для приезжающих из других регионов

Власти Калининградской области отменили режим обсервации для граждан, приезжающих из других регионов, сообщает пресс-служба региона.

Ранее все приезжающие из других субъектов России в Калининградскую область были обязаны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. При этом для тех, кто приехал в область из-за рубежа, изоляция на 14 дней все еще обязательна. На пункте пропуска Чернышевское, на всех станциях и вокзалах области пассажирам будут измерять температуру.  

Ранее власти области отменили самоизоляцию всем прибывающим в аэропорт Храброво в Калининграде из других регионов России, тем, кто зарегистрирован в Калининградской области, имеет жилье или подтверждение об оплате проживания в гостинице не менее чем на два дня. Жителям старше 65 лет предписано соблюдать режим самоизоляции до 10 июля, все граждане обязаны носить маски в общественных местах.

На 27 июня в Калининградской области известно о 2411 случаях заражения коронавирусом.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10:48 В России зафиксировано менее 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

26 июня, 18:50 Псковская область открывается для внутреннего туризма

26 июня, 18:47 Член УИК №1803 слёг с температурой

26 июня, 18:31 Безработных в Петербурге с приходом пандемии стало в 7 раз больше чем год назад

26 июня, 18:01 "Пускай девчонки прыгают": Путин пообещал возвести в Петербурге батутный зал

26 июня, 16:20 "Будем разбираться": Сто тысяч масок пропали из больницы в Псковской области

26 июня, 15:05 Смольный рассказал об изменениях в работе транспорта во время "Алых парусов"

26 июня, 14:49 "Он живёт с нами": Беглов призвал горожан быть внимательнее на фоне смягчения "антивирусных" мер

26 июня, 14:35 Главный санитарный врач Петербурга снова отправила членов УИК тестироваться на COVID-19

26 июня, 14:30 Горизбирком организовал избирательные участки в "Ленэкспо", пансионате "Заря" и 40-й больнице


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
16:01 Памфилова рассказала о 35 жалобах на принуждение к голосованию по Конституции из Петербурга

15:46 В Калининградской области отменили карантин для приезжающих из других регионов

14:35 На съемочную группу Ксении Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре

14:18 Охранника на участке в Выборгском районе не устроили шорты члена УИК № 342

13:42 За два дня в Петербурге проголосовали 762 тысячи человек

13:26 Смольный не стал штрафовать главу штаба Навального в Петербурге из-за пикета в поддержку Азара

12:57 СМИ: Глава ГК "Пионер" найден мертвым в офисе в Москве

11:45 Памфилова проголосовала по поправкам в Конституцию

10:48 В России зафиксировано менее 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

10:20 Макаров и Беглов поздравили петербуржцев с Днем молодежи России

26 июня, 23:27 Горизбирком получил 32 обращения по голосованию по Конституции за день

26 июня, 22:54 Горизбирком: Глава УИК №398 считает предложение проголосовать за родителей "неудачной шуткой"

26 июня, 22:04 Второй день: УИК на тележке и первое подозрение на вброс

26 июня, 21:50 Ольга Романова объявила о закрытии фонда "Русь сидящая" из-за суда с Идрисовым

26 июня, 20:54 В квартиру арестованного за мат Верзилова снова пришли с обыском и изъяли технику

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru