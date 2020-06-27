Памфилова рассказала о 35 жалобах на принуждение к голосованию по Конституции из Петербурга

Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила о 105 полученных обращениях граждан о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию, передает ТАСС.

Из этих 105 обращений "на самом деле заслуживают внимания только 75", сообщила Памфилова. Остальные она назвала "из серии "один блогер сочинил, а другие перепостили". 75 обращений содержат конкретные указания на работодателей, допустивших указанные нарушения, по мнению заявителей, подчеркнула Памфилова.

По словам Памфиловой, "существенно повысилось количество" таких обращений в Петербурге. "У нас их 35, а было 29. За сутки это довольно много", - сказала глава ЦИК. При этом, отметила она, всего в Петербурге внимания заслуживают 29 обращений, в Москве – 20.

Ранее Памфилова представила перечень петербургских бюджетных учреждений, откуда поступала информация о принуждении к участию в голосовании. ЗАКС.РУ рассказывал о многочисленных жалобах бюджетников на принуждение к досрочному голосованию по месту работы. Часто сотрудников в этом случае просят отчитываться начальству о том, где они намерены голосовать, иногда предлагая за волеизъявление во время "досрочки" отгулы.

Пять депутатов Законодательного собрания Петербурга подписались под обращением к губернатору Александру Беглову с требованием пресечь эту практику. В то же время в Горизбиркоме такую "организационно-разъяснительную работу" оценивают положительно, считая, что она лишь помогает разграничить потоки голосующих.