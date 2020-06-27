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Поправки в Конституцию

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16:48

Жители Шушар голосуют по поправкам в Конституцию у автобуса

фото ЗакС политика Жители Шушар голосуют по поправкам в Конституцию у автобуса

В поселке Шушары на юге Петербурга придворовой пункт голосования по поправкам в Конституцию организовали в автобусе, избиратели голосуют у его дверей. Автобус с табличкой "избирательный участок № 2022" корреспондент ЗАКС.Ру обнаружил рядом с домом 6 по Вилеровскому переулку.

Автобус оформлен флагами России и Петербурга и информационными плакатами ЦИК. Внутри находились несколько членов УИК и наблюдатель от Общественной палаты. Присутствовавшие признались, что инициатива проводить голосования рядом с автобусом принадлежит администрации Пушкинского района и предложили обращаться со всеми вопросами туда.

Позже председатель УИК № 2022 Татьяна Яшина сообщила ЗАКС.Ру, что избирательный автобус выезжает на Вилеровский переулок не в первый раз. По её словам, пункт действует по несколько часов в день, в зависимости от загруженности членов УИК и наблюдателей.

- Районы делают все, чтобы избирателям было комфортнее, - рассказала Яшина. - Человек выходит из дома по делам, и он может не заходит в школу [где действует УИК], а просто подойти к автобусу и проголосовать там. Кроме того, это делается из соображений безопасности.

Председатель УИК отметила, что работает на выборах 15 лет, но никогда не видела подобных мер безопасности.

Напомним, всероссийское голосование по одобрению "обнуления" президентских сроков Владимира Путина и других поправок в Конституцию продлится до 1 июля включительно

Сергей Еремеев

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