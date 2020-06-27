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17:02

На пикетах в поддержку Юлии Цветковой в Москве задержали 20 человек

фото ЗакС политика На пикетах в поддержку Юлии Цветковой в Москве задержали 20 человек

На пикетах в поддержку ЛГБТ-активистки Юлии Цветковой в Москве задержаны 20 человек, передает "МБХ медиа".

Активисты вышли с пикетами на Сретенский бульвар. В числе задержанных оказались и активисты, которые были с плакатами, и те, у кого плакатов не было. Также задержан журналист проекта SotaVision Денис Стяжкин, несмотря на наличие пресс-карты, сообщает "Новая газета".

Юлию Цветкову обвиняют в распространении порнографии из-за абстрактных рисунков женского тела, опубликованных в ее пабликах во "ВКонтакте". Эти паблики были посвящены бодипозитиву и секс-просвещению. Сейчас Цветкова находится под подпиской о невыезде. Ранее ей предъявили окончательное обвинение.

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