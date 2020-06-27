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17:58

Роспотребнадзор Ленобласти предписал Дрозденко не открывать "Меги"

фото ЗакС политика Роспотребнадзор Ленобласти предписал Дрозденко не открывать "Меги"

Управление Роспотребнадзора по Ленобласти обратилось к губернатору региона Александру Дрозденко с предписанием о недопустимости открытия торговых центров "Мега" из-за ситуации с эпидемией коронавируса, сообщается на сайте ведомства.

В службе пояснили, что хотя в Ленобласти работа торговых центров разрешена, 90% посетителей и персонала "Меги" - жители Петербурга, где ситуация с эпидемией "продолжает оставаться напряженной".

"Таким образом, разрешение на работу указанных торговых центров окажет неблагоприятное влияние на эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Управление просит Дрозденко воздержаться от разрешения на открытие этих центров до тех пор, пока ситуация с заболеваемостью в Петербурге и Ленобласти не улучшится.

"Мегу Дыбенко" и "Мегу Парнас" уже пытались открыть для посетителей в середине мая. Однако посетители заполонили центры, не соблюдая масочный режим, и Дрозденко распорядился снова прекратить их работу.

На 27 июня в Петербурге известно о 23 518 заболевших коронавирусной инфекцией, в Ленобласти – о 4271.

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