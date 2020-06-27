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21:01

Горизбирком: Двоих членов УИК №505 отстранили после видео с вероятным вбросом бюллетеней

фото ЗакС политика Горизбирком: Двоих членов УИК №505 отстранили после видео с вероятным вбросом бюллетеней

Пресс-секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский 27 июня заявил, что проверкой видео из Калининского района, где запечатлен возможный вброс бюллетеней, должны заняться правоохранительные органы. 

По словам Марголина-Каганского, Горизбирком провел тщательную проверку в связи с опубликованным "Фонтанкой.ру" видео, на котором две женщины засовывали листы бумаги в переносной ящик с надписью УИК №505, но пришел к выводу, что не может в рамках своих полномочий установить истину. Теперь отвечающая за эту участковую комиссию ТИК №11 проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос об обращении в правоохранительные органы, чтобы проверкой занялись уже там. 

- Для того, чтобы исключить любые сомнения, переносной ящик №2 опечатан, голосование в него не производится. Он будет вскрыт 1 июля после окончания голосования в присутствии представителя Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Полномочия двух членов УИК, которые работали с этим ящиком, прекращены Территориальной избирательной комиссией №11, - заявил представитель Горизбиркома во время брифинга в Медиацентре Союза журналистов России.

Видео с вероятным вбросом бюллетеней было опубликовано "Фонтанкой.ру" 26 июня. Предполагается, что действие происходит на Светлановском проспекте. На вчерашнем брифинге пресс-секретарь Горизбиркома сообщал, что по факту этого сообщения в СМИ проводится проверка, но есть подозрения, что видео может оказаться фейком. 

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