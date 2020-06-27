За третий день голосования по Конституции в Горизбирком поступило 14 обращений

Санкт-Петербургская избирательная комиссия за 27 июня получила 14 обращений, что значительно меньше, чем за предыдущий день голосования, сообщил пресс-секретарь ГИК Григорий Марголин-Каганский.

Четыре из этих обращений касаются наличия средств индивидуальной защиты на избирательных участках. По словам представителя Горизбиркома, некоторые граждане жалуются, что им не выдают дополнительный комплект СИЗ на память. В то же время, Марголин-Каганский заверил, что отношение к безопасности здоровья избирателей и членов избиркомов в городе серьезное. Он также добавил, что все члены УИК, по информации городской комиссии, здоровы, к тому же проводятся дополнительные тестирования сотрудников участков на наличие коронавирусной инфекции.

В еще четырех обращениях сообщалось о проблемах со списками избирателей. Марголин-Каганский отметил, что такие недостатки выявляются в ходе каждой избирательной кампании, но с учетом того, что в Петербурге более 3,8 млн избирателей, это не является серьезной проблемой и не мешает избирателям в итоге проголосовать.

Три обращения в ГИК не содержали информации о каких-либо нарушениях, а еще по трем проводится проверка, сообщил Григорий Марголин-Каганский.

Напомним, голосование по "обнулению" президентских сроков Владимира Путина и другим поправкам в Конституцию началось 25 июня и завершится 1 июля. За первый день голосования Горизбирком получил 20 обращений, за второй - 32.