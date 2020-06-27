18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

21:18

За третий день голосования по Конституции в Горизбирком поступило 14 обращений

фото ЗакС политика За третий день голосования по Конституции в Горизбирком поступило 14 обращений

Санкт-Петербургская избирательная комиссия за 27 июня получила 14 обращений, что значительно меньше, чем за предыдущий день голосования, сообщил пресс-секретарь ГИК Григорий Марголин-Каганский. 

Четыре из этих обращений касаются наличия средств индивидуальной защиты на избирательных участках. По словам представителя Горизбиркома, некоторые граждане жалуются, что им не выдают дополнительный комплект СИЗ на память. В то же время, Марголин-Каганский заверил, что отношение к безопасности здоровья избирателей и членов избиркомов в городе серьезное. Он также добавил, что все члены УИК, по информации городской комиссии, здоровы, к тому же проводятся дополнительные тестирования сотрудников участков на наличие коронавирусной инфекции. 

В еще четырех обращениях сообщалось о проблемах со списками избирателей. Марголин-Каганский отметил, что такие недостатки выявляются в ходе каждой избирательной кампании, но с учетом того, что в Петербурге более 3,8 млн избирателей, это не является серьезной проблемой и не мешает избирателям в итоге проголосовать. 

Три обращения в ГИК не содержали информации о каких-либо нарушениях, а еще по трем проводится проверка, сообщил Григорий Марголин-Каганский. 

Напомним, голосование по "обнулению" президентских сроков Владимира Путина и другим поправкам в Конституцию началось 25 июня и завершится 1 июля. За первый день голосования Горизбирком получил 20 обращений, за второй - 32. 

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
21:18 За третий день голосования по Конституции в Горизбирком поступило 14 обращений

21:01 Горизбирком: Двоих членов УИК №505 отстранили после видео с вероятным вбросом бюллетеней

18:29 Петербургская акция в поддержку Юлии Цветковой закончилась задержаниями

17:58 Роспотребнадзор Ленобласти предписал Дрозденко не открывать "Меги"

17:02 На пикетах в поддержку Юлии Цветковой в Москве задержали 20 человек

16:48 Жители Шушар голосуют по поправкам в Конституцию у автобуса

16:01 Памфилова рассказала о 35 жалобах на принуждение к голосованию по Конституции из Петербурга

15:46 В Калининградской области отменили карантин для приезжающих из других регионов

14:35 На съемочную группу Ксении Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре

14:18 Охранника на участке в Выборгском районе не устроили шорты члена УИК № 342

13:42 За два дня в Петербурге проголосовали 762 тысячи человек

13:26 Смольный не стал штрафовать главу штаба Навального в Петербурге из-за пикета в поддержку Азара

12:57 СМИ: Глава ГК "Пионер" найден мертвым в офисе в Москве

11:45 Памфилова проголосовала по поправкам в Конституцию

10:48 В России зафиксировано менее 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru