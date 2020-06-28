В России коронавирус выявили у еще 6791 человек

Государственный сайт "стопкоронавирус.рф" обнародовал данные об инфицировании россиян COVID-19 за последние сутки. В течение этого времени инфекцию выявили у новых 6791 человек. Лидируют по числу новых больных Москва (+717), Подмосковье (+325) и Петербург (+217).

За минувшие сутки скончалось 104 человек с инфекцией, а поправилось 5735.

Всего с начала эпидемии в России диагноз COVID-19 зарегистрировали у 634437 человек, а смерть наступила в 9073 случаях. Российская Федерация по-прежнему занимает третье место в списке стран, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции нового типа.