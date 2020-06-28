В московской мэрии заявили о попытке атаковать систему электронного голосования

Хакеры накануне, 27 июня, попытались взломать систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов московской мэрии Артема Костырко. Атакованным оказался сервис наблюдения за процессом.

"В настоящее время введен режим повышенной безопасности, однако перерыва в голосовании не было, и все голоса будут записаны в блокчейн, то есть все голоса онлайн-избирателей будут учтены". - приводятся слова чиновника.

Впоследствии сервис наблюдения за онлайн-голосованием вновь заработал в обычном режиме.

Голосование по поправкам проходит целую неделю. В Москве и Нижнем Новгороде это можно сделать со смартфона. Петербургу из-за скандальной репутации Горизбиркома в такой опции отказали.