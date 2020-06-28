18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

12:30

В московской мэрии заявили о попытке атаковать систему электронного голосования

фото ЗакС политика В московской мэрии заявили о попытке атаковать систему электронного голосования

Хакеры накануне, 27 июня, попытались взломать систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов московской мэрии Артема Костырко. Атакованным оказался сервис наблюдения за процессом.

"В настоящее время введен режим повышенной безопасности, однако перерыва в голосовании не было, и все голоса будут записаны в блокчейн, то есть все голоса онлайн-избирателей будут учтены". - приводятся слова чиновника.

Впоследствии сервис наблюдения за онлайн-голосованием вновь заработал в обычном режиме.

Голосование по поправкам проходит целую неделю. В Москве и Нижнем Новгороде это можно сделать со смартфона. Петербургу из-за скандальной репутации Горизбиркома в такой опции отказали.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10:11 УИК №419 не проставил отметки в списках избирателей о проголосовавших на дому - их должно быть 350 человек

27 июня, 22:31 Третий день: Избирательный автобус и поправки для молодежи

27 июня, 21:18 За третий день голосования по Конституции в Горизбирком поступило 14 обращений

27 июня, 21:01 Горизбирком: Двоих членов УИК №505 отстранили после видео с вероятным вбросом бюллетеней

27 июня, 16:48 Жители Шушар голосуют по поправкам в Конституцию у автобуса

27 июня, 16:01 Памфилова рассказала о 35 жалобах на принуждение к голосованию по Конституции из Петербурга

27 июня, 14:18 Охранника на участке в Выборгском районе не устроили шорты члена УИК № 342

27 июня, 13:42 За два дня в Петербурге проголосовали 762 тысячи человек

27 июня, 11:45 Памфилова проголосовала по поправкам в Конституцию

26 июня, 23:27 Горизбирком получил 32 обращения по голосованию по Конституции за день


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон


Все новости:  COVID 
12:30 В московской мэрии заявили о попытке атаковать систему электронного голосования

11:35 Латынина: Дело Серебренникова - первое, по поводу которого Кремль прислушался к обществу

10:46 В России коронавирус выявили у еще 6791 человек

10:25 Защита Филинкова подала апелляцию на приговор по делу "Сети"*

10:11 УИК №419 не проставил отметки в списках избирателей о проголосовавших на дому - их должно быть 350 человек

27 июня, 22:31 Третий день: Избирательный автобус и поправки для молодежи

27 июня, 21:18 За третий день голосования по Конституции в Горизбирком поступило 14 обращений

27 июня, 21:01 Горизбирком: Двоих членов УИК №505 отстранили после видео с вероятным вбросом бюллетеней

27 июня, 18:29 Петербургская акция в поддержку Юлии Цветковой закончилась задержаниями

27 июня, 17:58 Роспотребнадзор Ленобласти предписал Дрозденко не открывать "Меги"

27 июня, 17:02 На пикетах в поддержку Юлии Цветковой в Москве задержали 20 человек

27 июня, 16:48 Жители Шушар голосуют по поправкам в Конституцию у автобуса

27 июня, 16:01 Памфилова рассказала о 35 жалобах на принуждение к голосованию по Конституции из Петербурга

27 июня, 15:46 В Калининградской области отменили карантин для приезжающих из других регионов

27 июня, 14:35 На съемочную группу Ксении Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru