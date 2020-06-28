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14:45

В Парке Победы открыли не работавший 11 лет фонтан

фото ЗакС политика В Парке Победы открыли не работавший 11 лет фонтан

Фонтан "Слава" в Парке Победы, не функционировавший с 2009 года, открылся после капитального ремонта, сообщает пресс-служба Смольного. Церемонию открытия, на которую пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, возглавил губернатор Беглов, напомнивший, что с сегодняшнего дня перестал действовать запрет на посещение скверов, парков и иных зеленых зон.

"Петербург постепенно возвращается к привычному образу жизни. <...> Открывается туристическая навигация по Неве. Открытие фонтана "Слава" - символ этого возвращения", - приводятся его слова.

Беглов анонсировал реконструкцию еще пяти фонтанов в течение года.

"Славу" заложили осенью 1945 года. Отмечается, что воссоздавать его понадобилось практически с нуля, что удалось сделать в предельно короткие сроки - менее чем за полгода.

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