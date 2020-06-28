Член УИК №1636 опасается фальсификаций - теперь ему не дают знакомится со списками избирателей

Член участковой избирательной комиссии №1636 Евгений Огурцов сообщил ЗАКС.Ру, что вечером 26 июня пришёл на участок ознакомиться с документацией. Он заявил, что в ведомости о выдаче бюллетеней на голосовании на участке члены комиссии взяли около 400 бумаг за первых два дня голосования, но в списках избирателей он насчитал только 78 подписей о выдаче бюллетеней в помещении УИК. По мнению Огурцова, это может свидетельствовать о готовящихся фальсификациях. Он заявил, что на выборах губернатора УИК №1636 якобы действовала таким же образом.

Председатель участкового избиркома Анатолий Корягин не согласен с этими обвинениями, о чем он заявил в разговоре с ЗАКС.Ру. Он отметил, что Огурцов сверял списки с ведомостью ещё до окончания избирательного процесса на 20:00 часов:

- Евгений находился здесь в процессе избирательной кампании, бюллетени ещё находились у члена комиссии, у товарища, следящего за книгой. Соответственно, часть там, часть там.

Огурцов пришёл на участкок 28 июня и попросил ознакомить его со списком избирателей. Аналогичную просьбу высказали члены территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса №18 Владимир Томпаков и Ольга Хмелевская. Председатель УИК им в этом отказал. Он заявил, что в порядке проведения голосования не написано, что он должен предоставлять эти данные члену ТИК с правом совещательного голоса. Огурцову же можно посмотреть только одну книгу, которая к нему прикреплена, в доступе к остальным ему отказано из-за того, что он не захотел дежурить 25-30 июня, сказал Корягин:

- Он заявил при всех, от дежурства и от работы он отказался. А потом он приходит, прерывает избирательный процесс...

Однако, Огурцову все же продемонстрировали списки избирателей: пролистали книгу перед ним. Также председатель заверил корреспондента ЗАКС.Ру, что член УИК получит возможность ознакомиться со списками 1 июля, когда он должен будет работать. Корягин также сообщил, что за три дня на участке проголосовало около 600 людей. Одна из наблюдательниц также отметила, что свой голос уже отдали не менее 500 человек. Она уточнила, что не вела записи и не считала каждого проголосовавшего.

Остальные члены УИК вместе с Корягином заявили, что пришедшие проверить списки избирателей мешают избирательному процессу и действуют агрессивно. После ухода Огурцова, Хмелевской и Томпакова, председатель попросил наблюдателей зафиксировать факт якобы агрессивного поведения этих посетителей. За это взялся только один доброволец - Руслан Быков. Он сообщил Корягину, что не запомнил имена. Тот посоветовал ему пока написать, что он видел, а фамилии он поможет указать позже. Быков также утверждал, что корреспонденту ЗАКС.Ру якобы нельзя вести аудиозапись без разрешения.

София Саттарова