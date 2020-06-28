Солонников о фото с избирательных участков: Каждый имеет право на селфи

Член Общественной палаты Петербурга Дмитрий Солонников рассказал, что за 28 июня палата получила только 8 обращений от избирателей. В основном жалобы касались поиска средств индивидуальной защиты на избирательных участках.

Такие обращения поступали из Колпинского, Калининского и Кировского района. "Туда оперативно выезжали представители Общественной палаты, разбирались в ситуации, средства защиты были. Ну может быть, они их не могли быстро найти. Такое бывает", - рассказал Солонников в Медиацентре Союза журналистов России.

В Василеостровском районе Общественная палата разбиралась с жалобой на то, что сотрудники правоохранительных органов фотографировались со своими бюллетенями на фоне прозрачных избирательных урн.

"Туда тоже был выезд с комиссией была проведена беседа на тему того, как это нужно приостанавливать, где фотографироваться можно, где нельзя... У нас свободная страна - каждый имеет право на селфи, но делать это нужно так, чтобы это было комфортно и для остальных участников процесса", - заявил представитель Общественной палаты. Он также добавил, что при желании сфотографироваться возле избирательной урны нужно учитывать, что в кадре не должно быть видно, как бюллетени заполнены.

Солонников также отметил, что в ходе голосования по поправкам в Конституцию в ОП поступают обращения из-за того, что кто-то не может найти себя в списках избирателей. По его словам, это происходит на каждой избирательной кампании и в этом нет ничего чрезвычайного - просто человеческий фактор.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и закончится 1 июля.