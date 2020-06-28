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22:04

Горизбирком: Претензии изгнанной с участка члена УИК №575 несостоятельны

фото ЗакС политика Горизбирком: Претензии изгнанной с участка члена УИК №575 несостоятельны

Пресс-секретарь Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский в ходе брифинга в Медиацентре Союза журналистов России 28 июня рассказал об итогах проверки конфликта, разгоревшегося на УИК №575, где члена комиссии Анну Павлову выгнали с участка после ее замечаний о непроставленных отметках о голосовании вне помещений и не должным образом опломбированных переносных ящиках. 

Представитель Горизбиркома призвал участников организации голосования к корректности и напомнил, что они должны работать вместе и решать спорные моменты цивилизованным путем: в частности, с помощью обращений в вышестоящую комиссию и простых обсуждений с коллегами. 

Марголин-Каганский заявил, что претензии Павловой с точки зрения закона несостоятельны. 

- Ящики для голосования были опломбированы пломбами с уникальными номерами. Даже если лента с печатью отклеилась, безопасность бюллетеней была обеспечена. Понятно, что когда проводилась проверка, все было уже опечатано в полном соответствии, - отметил представитель Горизбиркома. - Отметки в списках избирателей к моменту проверки уже были проставлены. Порядок не говорит о том, что они проставляются мгновенно. Самое главное – чтобы не было допущено двойного голосования. Проверка была проведена очень тщательно, и двойного голосования там не было. 

Он также заявил, что председателю УИК №575 Александру Усачеву необходимо скорректировать свою работу, а вся ситуация в целом станет предметом дополнительного анализа на заседании вышестоящей территориальной избирательной комиссии №17. 

Напомним, инцидент на участке №575 произошел 26 июня. Член комиссии с правом решающего голоса Анна Павлова заявила, что ее вытолкали из помещения УИК после ее замечаний о недостатках в работе УИК. Позже, по ее словам, она зафиксировала повреждения полученные в ходе спора в травмпункте. 

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22:26 За воскресенье в Горизбирком поступило 20 обращений о голосовании по Конституции

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